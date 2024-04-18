В районе «Большого Сити» в Москве построят 40 км дорог. О планах по строительству нового дорожного каркаса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что территория, где ранее была промзона, активно застраивается, что требует создания сети дорог.

Одна из дорог свяжет улицы Большая Филевская, проспект Багратиона и Третье транспортное кольцо, предусмотрев заезд в комплекс зданий «Сбера».

В результате это улучшит транспортное обеспечение трех районов, где проживает 300 тыс человек.

«Объект должен быть введен уже в этом году», - сказал Собянин.

Также сообщалось, что в 2024 году начнется благоустройство Парка Горького. Кроме того, Собянин сообщил о завершении строительства двух корпусов МГТУ имени Баумана и вводе в эксплуатацию четырех жилых корпусов и детского сада, построенных на месте, где в прошлом была промзона «Октябрьское поле».