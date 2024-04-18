В районе «Большого Сити» в Москве построят 40 км дорог
В районе «Большого Сити» в Москве построят 40 км дорог. О планах по строительству нового дорожного каркаса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что территория, где ранее была промзона, активно застраивается, что требует создания сети дорог.
Одна из дорог свяжет улицы Большая Филевская, проспект Багратиона и Третье транспортное кольцо, предусмотрев заезд в комплекс зданий «Сбера».
В результате это улучшит транспортное обеспечение трех районов, где проживает 300 тыс человек.
«Объект должен быть введен уже в этом году», - сказал Собянин.
Также сообщалось, что в 2024 году начнется благоустройство Парка Горького. Кроме того, Собянин сообщил о завершении строительства двух корпусов МГТУ имени Баумана и вводе в эксплуатацию четырех жилых корпусов и детского сада, построенных на месте, где в прошлом была промзона «Октябрьское поле».