Московские школьники стали победителями всероссийской олимпиады по информатике

Столичные школьники завоевали рекордное количество дипломов победителей в олимпиаде по информатике. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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За время проведения олимпиады школьники решили восемь задач. Работы проверялись автоматически, а за результатами можно было наблюдать в режиме реального времени.

— В этом году за победу боролись более 350 школьников со всей России. Всего на счету нашей сборной 99 дипломов: 20 — победителей, 79 — призеров. Эти результаты стали рекордными для столичных школьников за все годы проведения олимпиады. Ребята большие молодцы, — рассказала Ракова.

Абсолютными победителями в финале соревнования стали: Владислав Жиганов из школы Центра педагогического мастерства, Дарья Грекова из школы № 57, Иван Пискарев из школы № 2086 и Глеб Устименко из школы № 179.

Московские школьники были отмечены жюри в неофициальных номинациях за самое быстрое решение задач и лучшие результаты среди девушек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для определения карьерного пути старшеклассников столицы пригласили на фестиваль «Мегаполис профессий». Во время мероприятия школьники смогут лучше узнать тренды рынка и определиться с выбором сферы деятельности.