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Столичный Дептранс призвал жителей Москвы пересесть на общественный транспорт

В ведомстве указали на неблагоприятный прогноз погоды — вечером обещают дождь и сильный ветер.

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
© РИА Новости
«Не оставляйте машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию. Рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра, из-за которого завтра в столице будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.

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