Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

В ведомстве указали на неблагоприятный прогноз погоды — вечером обещают дождь и сильный ветер.

«Не оставляйте машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию. Рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Гидрометцентр предупреждал об усилении ветра, из-за которого завтра в столице будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.