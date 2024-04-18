Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

В четверг, 18 апреля, во всем мире отмечается Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, призванный привлечь внимание к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации и возрождении исторических памятников города.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что столица играет ключевую роль в истории России на протяжении уже почти девяти столетий. В Москве расположено большое количество исторических памятников — свыше 8,5 тысячи объектов, от деревянного зодчества до промышленной архитектуры.

— Мы возрождаем старинные усадьбы, памятники культового зодчества, модерна и советской эпохи. За последнее десятилетие отреставрировано свыше двух тысяч объектов культурного наследия, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Специалисты бережно заботятся о сохранении объектов культурного наследия, которые находятся в столице. Например, планируется реставрация фасадов Центрального универсального магазина. Поверхности стен осторожно очистят от поздних штукатурных наслоений.

Помимо этого, в столице пройдут работы по реставрации фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира. Специалисты начали подготовительные работы.