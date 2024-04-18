Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Власти столицы стремятся обеспечить москвичам лучшее здравоохранение, доступное для каждого. Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о стратегии развития системы оказания медицинской помощи.

По словам мэра, на сегодняшний день определены следующие приоритетные задачи:

завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения;

продолжить разработку и внедрение новых московских стандартов медицинской помощи;

продолжить активную работу в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений;

обеспечить непрерывное повышение квалификации московских врачей, медсестер и других специалистов.

При этом Собянин обратил внимание, что за последние десять лет удалось заметно уменьшить время ожидания приема с 30 до 7 минут. Около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.

За указанное время столичные медучреждения пережили две волны обновления, напомнил градоначальник. Он отметил, что каждый год проводится свыше 100 тысяч операций на высокотехнологичном уровне.

Поликлиники перешли на электронный документооборот благодаря системе ЕМИАС, а также начали использовать в лечении технологии искусственного интеллекта, подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что в Москве реконструировали около 200 зданий медучреждений и построили новые стационары. Самым главным достижением, по мнению мэра, является увеличение продолжительности жизни. Так, в прошлом году ожидаемый показатель превысил 79 лет.

Что касается будущих планов, до конца 2028 года в столице будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной помощи. Собянин уточнил, что в 2024–2025 годах будут реконструированы еще около 140 зданий.

В настоящее время возводятся:

флагманские центры ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова;

новые многопрофильные корпуса МГОБ № 62 в Сколково;

новый комплекс Детской больницы святого Владимира.

Планируется построить городскую больницу № 52, НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и клиническую больницу имени В.П. Демихова, рассказал мэр. В поликлиники продолжают закупать современное оборудование – еще 50 тысяч единиц поставят к 2028 году, уточнил Собянин.

Кроме того, в стационарах было обновлено 100 и создано 160 новых операционных, включая 56 уникальных гибридных. Удалось прийти к тому, что свыше 80% операций стали проводить малотравматичными способами, резюмировал он.

Ранее Собянин принял участие в торжественном открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное и поздравил жителей с появлением нового медицинского учреждения. По его словам, здесь есть все для комфортного обследования и лечения.

Объект начали строить в сентябре 2020-го и завершили в марте 2024 года. Здесь разместили головное здание детской городской поликлиники № 23, которое ранее находилось на улице Кошкина.