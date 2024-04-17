Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве

Он ожидается в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду.

«По шкале Бофорта 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, при таком воздушном потоке нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, а значит, ветер будет гнуть деревья, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции.

Метеоролог уточнил, что в зону шторма попадёт Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.