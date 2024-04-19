В Москве вновь предупредили горожан о штормовом ветре

Московские власти вновь предупредили горожан о штормовом ветре, который может отмечаться в течение дня.

"По прогнозам синоптиков, 19 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/с, просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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К настоящему времени, как свидетельствуют корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных районах мегаполиса и области, осадки периодически отмечаются, однако пока они не столь интенсивны, как прогнозировались.

Тем не менее в регионе по-прежнему действует желтый уровень угрозы, означающий потенциальную опасность метеоусловий. В частности, по данным синоптиков, в период до 10:00 местами ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза, а порывы ветра могут достигать 16-21 м/с. В мэрии отмечают, что за этот период времени может выпасть до 18 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы.

Заместитель столичного мэра Максим Ликсутов напомнил, что общественный транспорт мегаполиса готов к работе в любых погодных условиях.