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Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Соответствующие документы подписал мэр города Сергей Собянин, они опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы
© РИА Новости

Так, одним из указов Собянин освободил от должности заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На этот пост был назначен Владимир Ефимов на срок полномочий мэра. Ранее Ефимов занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, мэр столицы на срок своих полномочий назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города.

Новости Москвы
Александр Молотков
Андрей Бочкарев
Сергей Собянин
Правительство Москвы
Москва