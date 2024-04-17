Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Соответствующие документы подписал мэр города Сергей Собянин, они опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

Так, одним из указов Собянин освободил от должности заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На этот пост был назначен Владимир Ефимов на срок полномочий мэра. Ранее Ефимов занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, мэр столицы на срок своих полномочий назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города.