Коммунальные службы переведены на круглосуточное дежурство из-за непогоды

В Москве 18 и 19 апреля ухудшатся погодные условия — прогнозируются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — рассказал заммэра.

Бирюков добавил, что согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится и в пятницу. Непогода будет сопровождаться грозой и сильным ветром, чьи порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Всего за двое суток может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

Жителей города предупреждают об ухудшении погоды через средства массовой информации и городские информационные табло. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Также подготовлены источники аварийного энергоснабжения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что несмотря на аномально теплое начало апреля, в столичном регионе в конце месяца будет легкое похолодание, но температуры сохранятся в пределах нормы.