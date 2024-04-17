Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды, которая ожидается 18 и 19 апреля. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь, который продолжится в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – сказал заммэра.
Он подчеркнул, что жителей информируют об ухудшении погоды с помощью городских информационных табло.
«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания», – рассказал Бирюков.
Ранее сообщалось, что в столице в четверг и пятницу будет дождливо и ветрено.