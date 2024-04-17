Найдено объяснение подвигам панды Катюши на «скалодроме»

Панды от природы являются вертикально ползающими, а Московский зоопарк учел этот факт и грамотно подошел к вопросу содержания животных, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Катюше предоставили достаточное количество соответствующих конструкций, которые положительно влияют на ее здоровье, отметил эксперт.

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Панды от природы вертикально ползающие. Для них более естественно передвигаться вертикально, чем горизонтально. Делаем вывод — в зоопарке очень грамотно подошли к вопросу содержания панды, предоставив достаточно количество вертикальных конструкций. Это положительно влияет на ее здоровье, — объяснил Шеляков.

Панда должна уметь хорошо передвигаться. Эти животные на первый взгляд отличаются своими габаритами и неуклюжестью, однако в действительности они являются очень сильными зверями, которые прекрасно лазают, добавил ветеринар.

Ранее живущая в Московском зоопарке панда Катюша попала в кадр, когда устроилась на ветке. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, местная любимица в этот момент была больше похожа на птицу или обезьянку.

До этого пользователи Сети окрестили Катюшу альпинисткой. Под «скалодромом» они подразумевали металлические конструкции в вольере, которые маленькая пандочка уже освоила.