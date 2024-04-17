«Библионочь» и музейная неделя: куда сходить в Москве на выходных

Жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 20 и 21 апреля, ждут различные мероприятия, которые помогут скрасить весенний уик-энд. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

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События

Московская музейная неделя

Полюбившаяся москвичам и гостям столицы акция традиционно проходит в третью неделю месяца. В ее рамках все желающие могут бесплатно посетить все площадки выбранного ими музея. За каждым учреждением закреплен свой день недели. Так, 20 апреля двери для гостей откроют Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане и Музей К. Г. Паустовского, а 21 апреля — Государственный музей обороны Москвы, Дом русского зарубежья имени А. Солженицына, Галерея Ильи Глазунова, Галерея А. Шилова, Мемориальный музей и научная библиотека «Дом Гоголя», Музей М. А. Булгакова и музейное объединение «Музей Москвы».

Когда: 20 и 21 апреля.

Где: 1-я Владимирская улица, дом № 12, коопус 1; Кузьминская улица, дом № 8; Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом № 3; Нижняя Радищевская улица, дом № 2; улица Волхонка, дом № 13; улица Знаменка, дом № 5; Никитский бульвар, дом № 7а; Большая Садовая улица, дом № 10; Столешников переулок, дом № 9, строение 5.

Дни исторического и культурного наследия

В рамках Дней исторического и культурного наследия столичные музеи можно посетить бесплатно. Например, Государственный музей А. С. Пушкина приглашает бесплатно посетить свои постоянные экспозиции и временные выставки. В Провиантских складах пройдет обзорная экскурсия, а в Музее сословий России расскажут о культуре и быте представителей разных сословий России.

Когда: 20 и 21 апреля.

Где: улица Пречистенка, дом № 12/2; Зубовский бульвар, дом № 2, строение 3; улица Волхонка, дом № 13, строение 2.

Акция «Библионочь»

Традиционная ежегодная культурная акция «Библионочь» пройдет в Москве в 13-й раз. В 2024 году она приурочена к Году семьи в России. В каждом округе столицы будет работать одна центральная площадка акции. Мероприятия основной программы продлятся до 02:00. Для входа на мероприятия центральных площадок необходимо пройти предварительную регистрацию.

Когда: 20 апреля.

Спектакли

«Королевские игры» в театре «Ленком»

Режиссеры Марк Захаров и Юрий Махаев подготовили постановку по мотивам пьесы «1000 дней Анны Болейн». Сюжет спектакля связан с жизнью английского короля Генриха VIII. Потомки запомнили его как кровавого властителя и дерзкого распутника. Его восьмая жена Анна Болейн родила ему дочь вместо обещанного наследника-сына. За отказ дать королю развод Анна была оклеветана и казнена.

Когда: 20 апреля.

Где: улица Малая Дмитровка, дом № 6.

«Меня нет дома» в театре «Эрмитаж»

Театр «Эрмитаж» представит зрителям спектакль-зеркало, в котором отразит влияние писателя Даниила Хармса на людей — жизни в поисках чего-то по-настоящему смешного в мире. Эта постановка является важнейшей для театра «Эрмитаж»: она завершает трилогию спектаклей по Хармсу, начатую постановкой «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов» и продолженную спектаклем «Белая овца».

Когда: 21 апреля.

Где: улица Каретный Ряд, дом № 3, строение 1.

«Дракон» в Театре на Покровке

Театр на Покровке приглашает взрослых на сказку «Дракон», поставленную по произведению Евгения Шварца. По сюжету прекрасный рыцарь должен победить чудище и завоевать самую красивую девушку города. Но не все его население жаждет рукоплескать герою и считает, что он затеял это зря: люди уже привыкли к правлению Дракона и боятся потерять покой. В итоге на смену ему приходит еще более злой правитель. Спектакль заставляет задуматься о том, что перемены важно начинать с себя. Тогда станет справедливее и добрее мир вокруг.

Когда: 20 апреля.

Где: улица Покровка, дом № 50/2, строение 1.