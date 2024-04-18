Москвичам рассказали о погоде в выходные

Температура воздуха в столице в выходные 20 и 21 августа будет выше, чем в конце рабочей недели. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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Днем в пятницу, 19 апреля, температура будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. По словам метеоролога, в пятницу днем ожидаются дожди, местами сильные грозы с порывистым ветром. Ночью в субботу, 20 апреля, существенных осадков уже не ожидается, за исключением небольших дождей днем, рассказала синоптик.

Позднякова посоветовала не ждать тепла в Москве в выходные. Ночью в субботу минимальная температура в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области — от плюс 2 до плюс 5 градусов. Ночью сохранятся порывы ветра до 12-15 метров в секунду. В дневные часы температура составит плюс 10-12, в области — плюс 7-12 градусов.

В воскресенье днем станет немного теплее, чем в субботу. В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, что немного выше климатической нормы. При этом из-за достаточно сильного ветра (до 12-14 метров в секунду), по ощущениям температура будет не больше 10 градусов.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что в четверг, 18 апреля, на Москву обрушится мощный циклон «Гори». Дожди придут в столицу в ночь на 19 апреля и продолжатся всю пятницу. В ночные часы прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет от 50 до 70 процентов месячной нормы осадков. Ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду.