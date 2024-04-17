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Синоптик сообщил, что погода на майские праздники в Москве будет теплее нормы

Погода в средней полосе России ожидается умеренно теплой в первые майские праздники, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Москве
© РИА Новости

Резкие скачки температуры будут продолжаться до первой половины мая, рассказал ТАСС Шувалов. По его словам, средняя температура на майские праздники будет на 2-4 градуса выше нормы.

«При этом это касается всей средней полосы Европейской части России», – сказал он.

По словам синоптика, в столице 1–2 мая будут периодически проходить кратковременные дожди, потеплеет до 17-22 градуса, 9 мая ожидается – 12-17 градусов. Температура воздуха на Пасху также ожидается в 17-22 градуса. Температура воздуха на юге России прогреется почти до +28 градусов.

Жару в +30 градусов стоит ожидать в Москве уже в мае, добавил Шувалов. Также температурные рекорды могут быть побиты в июне и июле.