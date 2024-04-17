Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Москве

Погода в средней полосе России ожидается умеренно теплой в первые майские праздники, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Резкие скачки температуры будут продолжаться до первой половины мая, рассказал ТАСС Шувалов. По его словам, средняя температура на майские праздники будет на 2-4 градуса выше нормы.

«При этом это касается всей средней полосы Европейской части России», – сказал он.

По словам синоптика, в столице 1–2 мая будут периодически проходить кратковременные дожди, потеплеет до 17-22 градуса, 9 мая ожидается – 12-17 градусов. Температура воздуха на Пасху также ожидается в 17-22 градуса. Температура воздуха на юге России прогреется почти до +28 градусов.

Жару в +30 градусов стоит ожидать в Москве уже в мае, добавил Шувалов. Также температурные рекорды могут быть побиты в июне и июле.