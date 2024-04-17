В «Москвариуме» пройдет благотворительный фестиваль детской книги

С 20 по 21 апреля в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» состоится благотворительный книжный фестиваль для детей «Книжный Атлас. Путеводитель по миру фантазий». Организаторы мероприятия отметили, что главной целью акции является возможность обеспечить книгами всех детей из разных уголков России.

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В рамках фестиваля мы сотрудничаем с домами-интернатами из разных уголков России и собираем для них сотни детских книг. Наша главная цель — дать возможность всем детям читать книги и знакомиться с увлекательным миром литературы с самых ранних лет, — рассказали организаторы.

В этом году в рамках ежегодной благотворительной инициативы книги, которые принесут на фестиваль посетители, будут переданы в школу-интернат в республике Чувашия. Пространство второго этажа «Москвариума» превратится в интерактивную зону. Там пройдут открытые чтения, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, химическое шоу, концерт классической музыки для детей и QR-квест. Дети смогут нарисовать карту фантазийных миров на большой раскраске. Центр Знаний «Москвариума» проведет занятия о мире морской флоры и фауны. В фестивале примут участие 10 российских издательств.

Ученые из Университета Хайфы ранее рассказали, что чтение бумажных книг положительно влияет на развитие детей, улучшая их когнитивные функции. По их словам, при использовании электронных книг и других гаджетов дети хуже воспринимают информацию.