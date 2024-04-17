Собянин назвал дату начала авиапатрулирования лесов для защиты от пожаров

В этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов. Об этом в среду, 17 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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С 1 мая воздушные суда начнут патрулировать Владимирскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Авиапатрулирование организовали в 2023 году — с мая по октябрь прошлого года благодаря ему удалось обнаружить и своевременно ликвидировать 887 пожаров.

— Сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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