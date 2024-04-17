Красная площадь вновь открылась для посетителей

Красная площадь снова открылась для посетителей после временного закрытия из-за подготовки к параду Победы. Об этом стало известно в среду, 17 апреля.

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Пройти на площадь возможно с любой из сторон только через рамки металлоискателей. Часть периметра огорожена. Так, возле кремлевской стены разместили рабочие трибуны, а на брусчатке расположили временную разметку для репетиции парада, передает ТАСС.

На прошлой неделе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в центре столицы появилась временная разметка для ориентира военной техники, задействованной в параде Победы и его репетициях.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая. На мероприятия, посвященные Дню Победы на Красной площади, уже начата аккредитация журналистов.

Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в торжественном мероприятии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в состав пешей колонны войдут участники спецоперации на Украине, а также полки, батальоны и роты по видам и родам войск.