Что охраняют самые известные московские львы

Весной 1974 года на советские экраны вышел фильм "Невероятные приключения итальянцев в России". Его герои искали льва, который охранял сокровища. Дело было в Петербурге. Но и в Москве каменных, бронзовых, гипсовых львов не меньше. Где находятся самые известные благородные хищники, какие тайны они хранят?

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Самый древний

Первые сведения о львах москвичи почерпнули в XV веке из книги рассказов о животных под названием "Физиолог". Авторы сборника статей утверждали, что львы никогда не спят. Раз так, то кто лучше будет охранять род и жилище? Бояре Романовы придерживались такого же мнения. При строительстве своих палат на Варварке, 10, они украсили вход родовым гербом со сказочным львом-грифоном. По преданию, в этих палатах родился будущий царь Михаил Федорович Романов. Сказочный лев миссию свою выполняет до сих пор: дом не разрушили, хоть он и перестал быть родовым гнездом, да и потомки Романовых пока здравствуют.

Обломки истории

Любопытная пара львов возлежит в Александровском саду над гротом "Руины". Строили грот по проекту архитектора Осипа Бове в 1821 году из самых настоящих руин - обломков разрушенных французами зданий в 1812 году. Интересно, что львов сюда поставили только в середине прошлого века при реставрации "Руин". По данным архитектора-реставратора Дмитрия Кульчинского, эти львы - копии хорошо известных львов каждому москвичу. За аналоги были взяты хищники из Музея архитектуры имени Щусева. А попали в музей львы из усадьбы Хераскова-Разумовского (нынешний Государственный центральный музей современной истории России). В самой усадьбе аналогичные львы остались только на воротах. Именно про них писал Пушкин в Евгении Онегине: "Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах".

Что интересно, с этих же львов копировал маски для украшения фонарей в стиле модерн на Гоголевском бульваре скульптор Андреев. Фонари со львами должны были дополнять большую скульптуру писателя Гоголя его же работы. Сейчас эти фонарные львы, любимые многими горожанами за "чеширскую улыбку", сторожат память о скульпторе и его творении. Ведь андреевского Гоголя в середине XX века с бульвара убрали, заменив на скульптуру Гоголя работы Томского. От Андреева на бульваре только эти львы и остались.

На память от генералов

Возле следующего дома снимали фильм "Ширли-мырли". А сейчас регулярно проезжают дорогие иномарки, выгуливают "тяжелый люкс" завсегдатаи Патриарших прудов. А на суету жизни молчаливо вот уже 80 лет взирают четыре гигантских белоснежных льва. Как рассказывает историк Филипп Смирнов, многие думают, что это дореволюционный особняк. Но нет, дом в Ермолаевском переулке, 9, строили для руководителей Генштаба ВС СССР как подарок за выигранную войну.

Изначально в просторном доме было всего шесть хозяев. В каждой из квартир по 12 комнат: передняя, холл, гостиная и кабинет, туалетная и коридор, детская и спальня, столовая и кухня, комната домработницы и кладовая. Жителями дома в разные годы были маршал авиации Вершинин, военный медик Ефим Смирнов, актриса Елена Образцова и другие.

Лев как метка

Все здания этого архитектора украшает метка - изображение льва. Да и звали зодчего Лев Кекушев. А самый свой топовый дом он построил для жены. Замок в стиле модерн украшает улицу Остоженка, 21.

Огромную трехметровую статую медного льва хорошо видно за несколько кварталов. Упирается ногами горделивый зверь на скошенный фронтон здания. Сделал скульптуру австрийский скульптор Рудольф Вейер по аналогии со львами шлюза плотины в Нуссдорфе в Вене. Московский лев, в отличие от венского, хранит невеселую историю. В этом доме с семьей Кекушев счастливо прожил всего пару лет. Затем развелся с женой, съехал на съемную квартиру, заказы у него постепенно закончились и в нищете он умер в психиатрической больнице. Что интересно, в это же время исчез с кровли дома и лев. Восстановили скульптуру по чертежам недавно, в 2017 году, при реставрации здания.

Замок для рта

Необычные чугунные львы в египетском стиле и со странной пуговицей, на которую защелкнута пасть, охраняют усадьбу Усачевых-Найденовых (Земляной Вал, 53). Строил усадьбу Доменико Жилярди в 1829-1831 годах для купцов Усачевых, торговавших чаем.

Почему львы защелкнуты на пуговицу, доподлинно неизвестно. Но не исключено, что слишком шумно в парке не было ни тогда, ни сейчас, когда здесь располагается Московский научно-практический центр медицинской реабилитации. По парку прогуляться можно, он может показаться очень знакомым: здесь снимался фильм "Покровские ворота" в эпизоде территории больницы, где лежал Лев Хоботов. Снимались на этом фоне и кадры фильмов "Тот самый Мюнхгаузен" и "Звезда пленительного счастья", как дом мамаши Ивана Анненкова в исполнении Игоря Костолевского. Гуляла по парку гостья из будущего и другие актеры.

Самыми последними львами, появившимися в столице, стали бронзовые львы скульптора Александра Рукавишникова. Разместили их рядом с памятником Александру II недалеко от храма Христа Спасителя. На этих львах можно посидеть, можно сунуть руку в открытую пасть или подержать за лапу. Стоит отметить, что по львам можно изучать и анатомию, скульптор мастерски проработал ребра, когти, крупные вены хищников.

Для внимательных

Сторожа башни

На Красной площади тоже есть свои львы, и немало. Просто на них мало кто обращает внимание. Они охраняют куранты на Спасской башне. Сидят на ярусе ниже циферблата. Поставил их сюда уже упомянутый ранее царь Михаил Федорович, приказавший надстроить ворота высоким шатром. Сначала на часах по сторонам циферблата стояли каменные стрельцы, потом их заменили львами. Еще один лев, но уже бронзовый, а не каменный, охраняет Исторический музей, правда, вместе с другим мифологическим персонажем - единорогом.

Сплю, но все вижу

Единственный спящий в столице скульптурный хищник охраняет особняк предпринимателя фон Рекк на Пятницкой, 64. Архитектор этого сооружения Сергей Шервуд. Здание выстроено в конце XIX века в зарождающемся стиле модерн.

Главный акцент уличного фасада - выдвинутый к красной линии улицы прямоугольный объем, украшенный гипертрофированным неоклассическим портиком большого ордера. Именно этот прямоугольник и охраняет лев, да и не один. Второй лев бодрствует. Оба чугунных зверя выглядят очень реалистично. Интересно, что они видели живого Ленина, благодаря которому здание уцелело после революции. Кстати, тогда же, в 1920-е годы, помпезное здание было офисом Замоскворецкого райкома партии. Руководила им Розалия Землячка, одна из организаторов красного террора, приказавшая не тратить пуль на пленных белых офицеров, а топить их в море. Из-за темного прошлого здания интеллектуалы любят цитировать строчки Тютчева "Из Микеланджело": "Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный. Не жить, не чувствовать - удел завидный... Отрадно спать, отрадней камнем быть".