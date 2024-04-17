Синоптик: ночью в выходные дни в Москве 0...+5 °С

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что на центральный федеральный округ выходит балканский циклон.

«В Москве в пятницу сильный дождь и ветер 20 м/с. Ну и дальше по московской зоне у нас холод с Петербурга придёт. С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье ночью 0...+5 °С, а днём +9...+14 °С. В целом около нормы температуры», — рассказал Цыганков.

Он также добавил, что со стороны Мурманска и Архангельска на Ленинградскую область выходит холод.

«Похолодание зацепит в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскою и Псковскую области. Сильные осадки: дождь, снег и мокрый снег. Ветер порывистый до 20 м/с в Ленинградской области», — предупредил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Московской области.