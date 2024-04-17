В Москве перекроют для проезда несколько участков МКАД

В Москве временно перекроют движение на внешней стороне МКАД 18-19 апреля. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что движение приостановят на несколько часов: с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля. Проезд перекроют на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде № 3502.

В Дептрансе водителей призвали быть более внимательными и планировать маршрут заранее.

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17 апреля ограничение движения вводилось на Крымском мосту в 05:48 мск и длилось меньше часа — до 06:34 мск. Затем проезд открыли. Также в пресс-службе добавили, что с обеих сторон Крымского моста на утро 17 апреля затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал, что в ночь на 17 апреля в небе над аэродромом в крымском Джанкое произошли взрывы. Очевидцы предположили, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев по этому поводу не было.

Ранее в Москве мотоциклистов попросили быть предсказуемыми.