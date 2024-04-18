Девятибалльный шторм накроет Москву 19 апреля

Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию в пятницу, 19 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В зону шторма попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская области и Москва.

По словам синоптика, порывы ветра составят 17–22 метров в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.

"По шкале Бофорта это 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час", – сказал синоптик.

Тишковец предупредил, что ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. В связи с этим есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Кроме того посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся.

По словам синоптика Александра Ильина, самым холодным днем на этой неделе будет 19 апреля. Он предупредил, что температура понизится до 6–11 градусов.

Кроме того, москвичей предупредили о сильном ветре 19 апреля. В пятницу в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду.

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

До этого стало известно, что первая половина апреля в Москве по средней суточной температуре на 5,3 градуса превысила климатическую норму. Наиболее теплым днем второго месяца весны стало 2-е число. Тогда столбики термометров поднялись до 23,2 градуса.