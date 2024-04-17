Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 апреля, рассказал, какие работы по благоустройству будут проведены в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

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— Популярность Парка Горького растет год от года. Имеющейся инфраструктуры уже не хватает, а у части объектов благоустройства подходит к концу межремонтный срок. Поэтому мы продолжаем развитие парка — обновим имеющиеся и создадим новые зоны для отдыха и занятий спортом. Работы разобьем на три этапа, первый завершим в этом году, а последний — в 2026-м, — написал глава города в своем личном блоге.

По его словам, на Пушкинской набережной обустроят порядка 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы: «Визуальные искусства», «Двор резидентов» и «Событийная площадь», «Семейная гостиная» и «Гастрономический квартал». Например, в квартале «Визуальные искусства» появятся творческие коворкинги и арт-мастерские.

Специалисты также благоустроят Пионерский пруд. Так, в теплое время там можно будет плавать и загорать. В то же время две трети водоема отведут для катания на лодках и катамаранах. Кроме того, на Воробьевской набережной разместят развлекательный комплекс с панорамным бассейном.

Также Собянин рассказал, как изменится парк «Сокольники» после обновления. По его словам, в парке обновят и дополнят прогулочные маршруты, освещение, детские и спортивные площадки. Кроме того, единственному в России Орнитологическому реабилитационному центру и приюту предоставят площадку большего размера, на которой будет сооружен вольер-разлеточник для птиц.