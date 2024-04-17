Столичные проекты вошли в топ-3 национальной премии «Событие года»

Проекты «Неспальный район» и «III Московская неделя интерьера и дизайна» столичного департамента предпринимательства и инновационного развития заняли второе и третье места в рамках ежегодной национальной премии «Событие года» в номинациях «Лучший городской праздник» и «Экспо – событие года» соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве проходит много ярких событий, в которых участвуют жители и гости столицы. Наш департамент принимает активное участие в организации и проведении подобных мероприятий. Так, на фестивале «Неспальный район» в первый год его проведения нам удалось собрать более 90 тыс. человек. Третью Московскую неделю интерьера и дизайна, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 220 тыс. человек!» – приводятся в тексте слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы.

Отмечается, что фестивальный проект «Неспальный район» направлен на поддержку московских предпринимателей через популяризацию их брендов и укрепление сотрудничества между бизнесами. Первый фестиваль прошел с 5 августа по 3 сентября прошлого года в рамках Московского урбанистического форума на 21 площадке в различных районах столицы. Традиционно во время него проходили ярмарки, дегустации, мастер-классы представителей индустрий моды и красоты, а также экскурсии, выступления творческих коллективов и розыгрыши.

«Московская неделя интерьера и дизайна – одно из крупнейших мероприятий отрасли, оно проводится в столице с 2022 года. Выставка предоставляет возможность посетителям увидеть и приобрести продукцию российских и международных брендов, а также служит площадкой для взаимодействия между бизнесами. III Московская неделя интерьера и дизайна состоялась в октябре 2023 года на площадке Центрального выставочного зала «Манеж», объединив представителей более 650 компаний: производителей мебели, бытовой техники, домашнего декора, отделочных материалов, а также дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из России и дружественных стран», – говорится в материале.

Ежегодная национальная премия «Событие года» присуждается в столице с 2011 года. За время ее существования номинантами стали более 4 тыс. мероприятий. 309 из них получили награды.