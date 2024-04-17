В Москве ожидаются небольшой дождь и до 15 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 15 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 13-15 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 - плюс 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.