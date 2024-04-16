Названа причина нежелания москвичей покупать готовые квартиры

Снижение продаж жилья на вторичном рынке Москвы в первом квартале 2024 года связано с высокой ключевой ставкой, которая сделала ипотеку менее доступной для россиян. Причину нежелания жителей столицы покупать готовые квартиры раскрыл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишут «Известия».

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«В начале 2023 года было зафиксировано небольшое количество сделок на вторичное жилье, так как рынок только восстанавливался от последствий социально-экономических потрясений 2022 года. Результаты I квартала 2024 года оказались еще более скромными», — рассказал эксперт.

По данным столичного Росреестра, с января по март 2024 года было зарегистрировано 30,15 тысячи сделок на вторичном рынке — это на 9 процентов меньше, чем в аналогичный период 2023-го.

Учитывая стоимость рыночной ипотеки, спад продаж «вторички» мог быть еще более заметным, считает специалист. Сырцов отметил, что рынок поддержало раскрытие депозитов, на которые многие клиенты положили средства при первом повышении Центробанком (ЦБ) ключевой ставки летом 2023 года.

Сырцов допустил, что во втором квартале 2024-го Центробанк не изменит монетарную политику, так как пока не добился целей по устойчивому укреплению рубля и снижению инфляции. При этом продажи на вторичном рынке жилья могут немного вырасти — этому будут способствовать сезонность и увеличение выбора на фоне роста предложения.

Ранее стало известно, что самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,2 миллиарда рублей. Речь идет о пентхаусе площадью 952 квадратных метра на Патриарших прудах.