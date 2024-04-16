В Москве перекрыли Красную площадь

Москвичам и гостям столицы временно закрыли доступ на Красную площадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Уважаемые граждане, Красная площадь закрыта, просьба всем пройти на выход», — объявляют в мегафоны сотрудники полиции.

Перекрыт как парадный въезд через Воскресенские ворота, так и вход со стороны Никольской улицы. Причины такой меры не поясняют. Сроки открытия входа для посетителей также неизвестны.

В последний раз Красную площадь закрывали для посещения 23 марта на новостях о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на всех входах дежурили сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и ОМОН.

Ранее 15 апреля в Telegram-каналах широко распространились сообщения о якобы заминированной иконе в храме Нальчика. Как отмечалось, икона была начинена пластидом и поражающими элементами. Позднее информацию опровергли в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.