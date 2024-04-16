Дептранс выпустил новое расписание выступлений артистов «Музыка в метро» на ВДНХ

Пять выступлений артистов проекта «Музыка в метро» состоится на ВДНХ во второй половине апреля. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Все выступления пройдут в павильоне №75 в пространстве Москва. Посетителей ждет симфонический концерт мировых рок-хитов, народные песни на электровиолончели, авторские песни Юрия Арцызова и многое другое.

— На выставке «Россия» прошло уже более 50 выступлений артистов «Музыки в метро». Посетители тепло встречают исполнителей, а для музыкантов это возможность поделиться своим творчеством с широкой публикой, — приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Помимо выступлений участников проекта, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась презентация новой темы экспозиции столицы — «Москва культурная». Гости смогут узнать больше о современной культурной жизни города.

Константин Панфилов из Ярославля стал 10-миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Он выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола «Ленин». Вместе со своей женой Константин также сможет посетить село Териберка.