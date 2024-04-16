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В «Зарядье» откроется выставка «Античность. Система координат»

В парке «Зарядье» пройдет выставка «Античность. Система координат». Об этом «Мосленте» сообщила пресс-служба музея «Архангельское», произведения из коллекции которого будут представлены в экспозиции.

В «Зарядье» откроется выставка «Античность. Система координат»
© Мослента
«Экспозиция не просто знакомит зрителей с основными сюжетами античной истории и мифологии в исполнении западноевропейских мастеров. На выставке прослеживается эволюция основных понятий античности в русской культуре — от точки входа до современности», — говорится в сообщении.

Выставка откроется в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» 25 апреля. Там будут представлены живопись, графика, скульптура, а также предметы декоративно-прикладного искусства XVI-XIX веков. Проект познакомит зрителей с античными сюжетами, отраженными мастерами в искусстве барокко, классицизма и романтизма. На выставке будет представлена коллекция князя Николая Борисовича Юсупова-старшего, которую он собрал в последней трети XVIII – начале XIX века, когда обращение к античности было традиционным явлением.

В частности, жители и гости столицы смогут увидеть артефакты Древнего Рима I века до н.э. – III века, гравюры Джироламо Караттони и Франческо Пиранези, полотна Якоба Филиппа Хаккерта, Паоло Пагани, Помпео Батони и мастерской Антониса ван Дейка. Помимо этого на выставке будет представлена работа Луи Гофье «Орфей» — единственная в России картина французского художника, — а также фрагменты знаменитых Лоджий Рафаэля в Ватиканском дворце, выполненных Джованни Оттавиани по рисункам Гаэтано Cаворелли и Пьетро Кампорези.

Выставка будет открыта к посещению до 4 августа.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка «Выпуск. История. Суриковский». Данной экспозицией, посвященной Московскому государственному академическому художественному институту им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, парк «Зарядье» начал новый выставочный цикл.

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