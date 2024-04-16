Несмотря на то, что начало апреля в столичном регионе выдалось необычайно теплым, в конце месяца погода не будет баловать жителей высокими температурами, а сохранится в пределах нормы. При этом череда сильных дождей закончится. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, существенных изменений в температурном режиме в ближайшее время не ожидается, а к выходным ночные температуры могут быть даже ниже тех, что прогнозируются в течение недели. В субботу и воскресенье, 20–21 апреля, минимальная температура ночью будет порядка 0 — 2 градусов тепла, то есть чуть ниже климатической нормы.

— В последнюю декаду апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, дневная температура не превысит плюс 10–15 градусов. То есть всплеска тепла не ожидается. В ночные часы отметки термометров будут приближены к нулю градусов, но все равно останутся положительными, — предупредила метеоролог.

Такая температура приближена к норме месяца, в сравнении с аномальными показателями в начале апреля, заметила специалист. Ночи будут не сильно холодными, а дневная температура — соответствующей концу апреля.

— Первые дни апреля, конечно, ошарашили двадцатиградусным теплом и показателями сверх климатической нормы, но вторая половина просто несколько снивелирует положительную аномалию температур. Так что ничего экстраординарного не предвидится, — заверила Позднякова.

Также, по прогнозу эксперта, в конце апреля в Москве не будет южных циклонов, поэтому сильных дождей больше не предвидится. Сильные осадки могут снова возникнуть единожды в конце второй декады апреля: в ночь с 19-е на 20-е число. Потом значительных осадков не будет, и при переменной облачности установится привычная для апреля погода, заключила специалист.