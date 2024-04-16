Назван самый холодный день в Москве на этой неделе

Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, 19 апреля. Ожидается, что температура воздуха днем понизится до плюс 6–11 градусов, сообщил «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, несмотря на холод и сырость, температура воздуха в столичном регионе находится в пределах климатической нормы.

«До четверга дневные показатели остановятся в промежутке плюс 8–13 градусов, но при прояснениях воздух может прогреваться до плюс 14–15 градусов. В пятницу, 19 апреля, температура несколько понизится — до плюс 6–11 градусов в дневные часы. Но уже к выходным, 20–21 апреля, снова поднимется до 14–15 градусов тепла», — рассказал специалист.

Кроме того, в конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки: ночью 18 и 19 апреля столбики термометров опустятся до 0 — минус 1 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 19 апреля в столице может выпасть мокрый снег.