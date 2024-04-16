Собянин: в этом году в Москве благоустроят 2,5 тысячи общественных пространств

Благоустройство затронет 2,5 тысячи улиц, дворов, парков и других общественных пространств столицы в 2024 году. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В этом году начинаем сезон благоустройства — 2,5 тысячи объектов: парки, скверы, московские дворы и, конечно, улицы. В этом году меняем подход к благоустройству. Сделали его более комплексным не только в центре города, но и во всех районах Москвы, чтобы они выглядели достойно, — рассказал глава города во время осмотра работ по благоустройству улицы Бутлерова в районе Коньково.

По его словам, предстоит большая работа, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы ранее сообщил, как изменится парк «Сокольники» после обновления. По его словам, в парке обновят и дополнят прогулочные маршруты, освещение, детские и спортивные площадки.

Помимо этого, Собянин сообщил, что в районе Крылатское будет создана новая площадка Ботанического сада Сеченовского университета. В парке «Москворецкий» появится свыше тысячи лекарственных растений из коллекции учебного заведения. На текущий момент она расположена на территории Шелепихинской набережной.