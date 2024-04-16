Экскурсия на ретротрамвае пройдет в Москве 26 апреля

Первая в этом году экскурсия на ретротрамвае пройдет в столице 26 апреля. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

В рамках экскурсии все желающие смогут увидеть красивые места Москвы и узнать больше об архитектуре и культуре города.

— Мы успешно развиваем столичный трамвай. Сейчас это один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта. Вместе с тем продолжаем проводить для пассажиров тематические экскурсии на ретротрамваях. Это хорошая возможность узнать больше о прошлом столицы и о любимом транспорте москвичей, — передает слова заммэра Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, ночная экскурсия на ретропоезде пройдет в московском метро 19 апреля. В рамках проекта «Экскурсии в метро» москвичи и гости столицы смогут посетить электродепо ночью и узнать, как устроен метрополитен.

В столичном метрополитене также открылась новая фотоэкспозиция спектакля МХТ имени Чехова «Как вам это понравится?» по пьесе Уильяма Шекспира. В коллекцию выставки вошли нестандартные образы героев в прочтении режиссера Юрия Муравицкого. Все желающие могут посетить экспозицию до 2 мая. Она расположилась на пересадочном узле «Деловой центр», который недавно сменил свое название.