Новый спортивный сезон стартовал на ВДНХ

Сезонные спортивные клубы начинают работу на ВДНХ в апреле. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Спортивные программы комплекса пользуются большой популярностью у горожан и гостей столицы. В 2023 году тематические мероприятия и соревнования на ВДНХ объединили порядка 80 тысяч посетителей. С наступлением тепла здесь начинается новый сезон тренировок и чемпионатов на открытом воздухе, — рассказала она.

Так, по субботам с 9:00 до 10:00 на стадионе парка «Останкино» собираются участники бегового объединения «5 верст на ВДНХ», а каждое первое воскресенье месяца с 10:00 до 12:00 на мини-футбольных полях проводят мастер-классы по игре в килу. Кроме того, по воскресеньям с 13:30 до 15:30 в строении 574 проходят занятия по традиционной китайской гимнастике «Оздоровительный цигун».

С 17 апреля на стадионе парка «Останкино» начнутся встречи клуба по фрисби, а с 1 мая откроется секция лякросса.

В столице с 2011 года построили больше 200 спортивных объектов общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.