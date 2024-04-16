Бочкарев: на станции метро «Вавиловская» приступили к устройству помещений

Специалисты начали работы по сооружению конструкций внутренних помещений на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— На будущей станции «Вавиловская» Троицкой линии метро начали устройство внутренних стен и перегородок. Их сооружение ведется по мере готовности основных конструкций станционного комплекса: всего на объекте уложено порядка 23 тысяч кубометров бетона, что превышает две трети запланированного объема, — отметил глава Стройкомплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на объекте ведутся и другие виды строительно-монтажных работ. Так, на нескольких участках началась обратная засыпка котлована, а в перегонных тоннелях близится к окончанию устройство жесткого основания и верхнего строения пути.

Строительство Троицкой линии метро планируется завершить до 2027 года. На ней появятся 11 новых станций, которые протянутся от «ЗИЛа» до «Коммунарки».

Ушедший 2023 год стал знаковым для развития транспортной сферы Москвы, в городе завершили сразу несколько крупных проектов, работа в этом направлении продолжится в ближайшие годы. Так, до 2030 года планируется открыть три новые линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.