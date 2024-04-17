Вильфанд спрогнозировал потепление в столичном регионе на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в столичном регионе на следующей неделе.

«В сравнении с нормой четвёртой пятидневки апреля температура на пять градусов выше нормы. Сейчас погода тёплая уже. Можно даже по фенологическим причинам заметить, деревья зазеленели. Это произошло на +10...+12 °С», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, через пять дней температура будет около +15 °С в дневное время.

Он также предупредил, что вечером 18 апреля в Москве и области выпадет половина месячной нормы осадков, ожидаются гроза и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода с 18 по 22 апреля, температура воздуха будет выше климатической нормы.