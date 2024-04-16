Столичные службы привели в порядок 500 тысяч элементов освещения в апреле

Свыше 500 тысяч элементов наружного освещения привели в порядок в рамках месячника по благоустройству. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в это число входят 224 тысячи светильников, 154 тысячи опор наружного освещения, 138 тысяч кронштейнов и другие элементы.

— В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения — светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки, — рассказал он.

Специалисты проводят работы вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в ЦАО, а также на мостовых сооружениях, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Число светодиодных светильников в Москве превысило 50 процентов. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники.

В столице в 2024 году планируют установить 65 тысяч «умных» фонарей. Уже установленные новые опоры освещения оснастят специальными контролерами, которые передают сигналы в режиме реального времени в Центр управления сетями АО «ОЭК».