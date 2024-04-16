Московских старшеклассников пригласили на фестиваль профориентации 20 апреля

Фестиваль профориентации «Мегаполис профессий» для старшеклассников состоится в Москве 20 апреля. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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Мероприятие пройдет в специализированном центре занятости «Моя карьера». На фестивале ученикам старших классов и их родителям расскажут о перспективных профессиях и трендах рынка. Также школьники смогут пройти профориентационное тестирование.

— Помимо тестирования на определение профессиональных интересов, мы знакомим подростков и родителей с современным рынком труда и рассказываем, как ребенку реализоваться в профессии, — рассказал директор московской службы занятости, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

В центре «Моя карьера» пройдут деловые игры, встречи с представителями колледжей, профессиональные и личностные тренинги, мастер-классы и многое другое. Посетить фестиваль можно бесплатно по предварительной регистрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столичных школьников пригласили поучаствовать в новом этапе Всероссийской олимпиады. Учащиеся подготовятся к новому сезону главного интеллектуального соревнования страны и познакомятся с форматом его заданий.