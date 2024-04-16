Появился рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в Москве

Цифровой туристический сервис Russpass составил рейтинг мест и маршрутов, которыми чаще всего интересовались пользователи во время весенних школьных каникул. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

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По данным сервиса, жители и гости столицы с детьми наиболее часто запрашивали информацию о «Союзмультпарке» — площадке киностудии «Союзмультфильм» с AR- и VR-аттракционами. В рейтинг также вошли посещение Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, экскурсия по парку «Яуза», прогулка по Московскому зоопарку и поездка по Московской канатной дороге.

Кроме того, спросом пользовались Музей криптографии, Государственный Дарвиновский музей, Музей советских игровых автоматов на Рождественке и другие культурные учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица заключила четыре соглашения о межрегиональном партнерстве в сфере туризма. В рамках партнерства стороны будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.