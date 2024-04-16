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Музей Москвы приглашает на выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х»

В Музее Москвы с 24 апреля по 25 августа пройдет выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х». Экспозиция покажет, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти, через призму художественных произведений первой половины XX века.

Музей Москвы приглашает на выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х»
© Е. Мельникова. Экскурсия на завод «Шарикоподшипник». 1937 год. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Гости увидят около двух тысяч экспонатов более чем из 30 российских музеев и частных коллекций, включая произведения Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Екатерины Зерновой, Надежды Кашиной, Александра Лабаса, Аристарха Лентулова, Александра Тышлера, Константина Юона, Петра Кончаловского, Ильи Машкова и других выдающихся художников прошлого столетия.

Актрисы, летчицы и художницы

Москва в 1920–1930-е годы была местом стремительной смены социальных ролей. Главной героиней произведений искусства тех лет стала новая женщина, которая преобразует город. Это работница и революционерка, актриса и летчица, парашютистка и нэпманша, метростроитель и художница, пролетарская писательница и жена инженера — каждая из них является не только реальным человеком, но и аллегорией советской истории. Этот многогранный образ москвички будет представлен как живописными портретами, так и скульптурой, графикой, плакатами и монументальными панно. С ними можно будет познакомиться в парадных залах экспозиции, создающих иллюзию городских пространств: столичных улиц, проспектов и площадей.

«В своей книге “Рождение советской женщины” я рассказала о довоенном искусстве через историю женских типажей. Выставка “Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х” стала для меня возможностью продолжить это исследование, значительно его расширив, — рассказала Надежда Плунгян, сокуратор выставки. — На выставке мы покажем ряд редких работ из множества российских музеев, а главное — сфокусируемся на союзе индустрии и искусства, которого нам так не хватает сегодня. Меня много лет интересует образ раннесоветской москвички как соединение реального и идеального в художественном пространстве. И это сочетание нашло свое отражение в названиях разделов, где конкретные образы (“Героиня НЭПа”) соседствуют с метафорическими (“Превращение в памятник”)».

Образ советской текстильщицы

Еще один центральный для советской культуры образ, сформировавшийся в 1920-х годах, — текстильщица. По количеству фабрик и числу рабочих текстильная промышленность занимала первое место среди всех московских производств, оказывая значительное влияние на развитие города. Трудились на этих предприятиях в основном женщины. Именно в честь текстильщиц-революционерок был назван журнал «Работница» — первоначально социалистический листок, распространявшийся на фабриках. Эта тема раскрывается во второй части выставки через личные истории художниц-москвичек, чья деятельность тем или иным образом была связана с текстилем, а также развивающейся вместе с ним модой.

«Четыре года назад на выставке “Ткани Москвы” мы представили истории 12 московских художниц-производственниц, которые полностью посвятили себя текстильной промышленности и за десятилетия советской власти разработали тысячи рисунков для ткани. На выставке “Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х” мне важно было обратиться к тем, кто сформировал этот тип художницы в 1920-х годах. Я остановилась на девяти героинях, каждая из которых по-своему раскрыла потенциал и возможности искусства текстиля и моды. Одни попали в индустрию волей случая, другие осознанно включились в процесс, а для кого-то работа с костюмом или тканями стала лишь одной из страниц их большой биографии, но в результате оказала сильное влияние на весь творческий метод. Эта сфера производства была наиболее развита и одновременно давала широкое поле для эксперимента», — поделилась Ксения Гусева, сокуратор выставки.

По ее словам, то, что женщины совершенно разных профессий — актрисы, скульпторы, полиграфисты, живописцы — были включены в производственный процесс, показывает, насколько остро стоял вопрос обновления текстильного и швейного ассортимента в тот период. В число героинь вошли, например, выдающийся скульптор Вера Мухина, начинавшая свою карьеру с разработки театральных костюмов, а затем моделей одежды, Людмила Маяковская — сестра знаменитого поэта, возглавлявшая аэрографическую мастерскую на фабрике Трехгорной мануфактуры, и актриса Любовь Орлова, воплотившая эталонный образ советской ткачихи на киноэкране. Им на экспозиции отведены камерные пространства, в которых зритель сможет соприкоснуться с домашним, интимным миром художниц-горожанок, посмотреть из окон их квартир или мастерских и увидеть Москву их глазами.

Искусствоведы Ксения Гусева и Надежда Плунгян бережно собирали художественные и документальные свидетельства жизни этих женщин в музеях по всей России Посетители смогут попасть на 100 лет назад и погрузиться в мир москвичек 1920–1930-х годов с их чаяниями и надеждами, изучить их быт и понять, какими женщин того времени видели окружающие.

«Выставка будет интересна как искусствоведам, историкам и теоретикам моды, музейным работникам и москвоведам, так и самому широкому кругу посетителей, которые хотят обновить свое понимание истории советского искусства, увиденной через женские образы», — добавила Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы».

Выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» основана на обширном искусствоведческом исследовании и продолжает серию проектов Музея Москвы, посвященных художественным экспериментам XX века, среди которых «Ткани Москвы», «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» и «Дом моделей. Индустрия образов».

Новости Москвы
Надежда Плунгян
Александр Тышлер
Константин Юона
Аристарх Лентулов
Александр Лабас
Илья Машков
Анна Трапкова
Петр Кончаловский
Вера Мухина
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