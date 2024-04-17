Производство продуктов питания в Москве выросло почти в 2,4 раза

В январе - феврале 2024 года столичные промышленники увеличили выпуск мясной, рыбной, молочной продукции на 136 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. А общее производство продуктов питания выросло почти в 2,4 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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