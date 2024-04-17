Производство продуктов питания в Москве выросло почти в 2,4 раза
В январе - феврале 2024 года столичные промышленники увеличили выпуск мясной, рыбной, молочной продукции на 136 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. А общее производство продуктов питания выросло почти в 2,4 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московскую пищевую промышленность представляют более 290 предприятий, на которых работают свыше 60 тысяч человек, - рассказал заммэра. - В нынешнем году значительный рост демонстрируют молочное и хлебобулочное производства: первые увеличили выпуск на 18,2 процента, вторые - на 17,1. Объем отгруженной молочной продукции вырос на 43 процента и достиг отметки 14,5 миллиарда рублей. Увеличивается выпуск продуктов для здорового питания"."В городе создается благоприятный инвестиционный климат, способствующий развитию как малых и средних, так и крупных предприятий, - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. - Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. В 2023 году Москва предоставила промышленникам рекордный объем льготных займов - более 1,2 миллиарда рублей. Средства помогут закупить новое оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения".