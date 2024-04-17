Начался монтаж купола в Центральном кластере МГТУ имени Баумана

Специалисты приступили к подъему и установке купольной конструкции в Центральном кластере Бауманки. Об этом в среду, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Это, пожалуй, самая амбициозная задача на участке строительства Центрального кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана — установка купольной конструкции весом порядка 100 тонн, которая будет возвышаться на 40 метров над землей, — рассказал глава Стройкомплекса.

По его словам, следующий этап — нанесение огнезащиты и устройство лотков для кабелей освещения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для студентов МГТУ имени Баумана построили многофункциональный комплекс. В комплекс входят два здания на Госпитальной набережной, которые вмещают 620 жилых блоков, а также коворкинг и зоны неформального общения. На территории также организованы пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

Кроме того, стеклянный купол атриума установят на эксплуатируемой кровле восьмиэтажного стилобата делового комплекса, который войдет в состав кластера «Москва-Сити».