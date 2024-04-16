Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с прояснениями и до 14 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 12-14 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.