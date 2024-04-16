Вильфанд предупредил москвичей о заморозках и снеге

Понижение температуры до нуля градусов ожидается в ночь на субботу, 20 апреля, в столице, а если погода будет малооблачной, то возможны заморозки и выпадение мокрого снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому будет понижение температуры ночью до 0-плюс 5 градусов. А дневные температуры ожидаются 9-14 градусов тепла, — цитирует его РИА Новости.

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По словам синоптика, если погода будет малооблачной, то возможны и более низкие температуры.

— Небольшой мокрый снежок не исключен. Более вероятно — дожди, но не исключен и снег, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что понижение температуры до минусовых значений в апреле — «совершенно нормальная ситуация». Также он заявил, что прогноз погоды в Москве на выходных еще может корректироваться.

В столице 15 апреля выпал первый в текущем сезоне град. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она опубликовала фото выпавшего града.