Братья Запашные передадут биографии своих родных-героев в Музей Победы

Торжественная церемония открытия раздела «Союз деятелей циркового искусства» пройдет в Музее Победы 18 апреля. Об этом в среду, 17 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Так, на вечное хранение будут переданы биографии цирковых артистов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

— В новый раздел внесут 84 биографии артистов, сотрудников цирка, участвовавших в Великой Отечественной войне. Цирковые артисты не только выступали с агитационными бригадами и поднимали боевой дух солдат, многие из них принимали активное участие в сражениях, за что были удостоены самых высоких наград, — рассказали представители музея.

В церемонии примут участие народные артисты РФ Аскольд и Эдгард Запашные и другие деятели искусства. Они возложат венки в Зале памяти и скорби.

Накануне в Музее Победы в рамках проекта «Крупным планом» представили выставку в честь 90-летия со дня учреждения звания Героя СССР. Эта высшая степень отличия была установлена в Советском Союзе 16 апреля 1934 года.