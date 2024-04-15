На столицу обрушилась непогода — холодный ветер, гроза и град. Об этом сообщает Readovka.

Отмечается, что рекордное потепление сменилось резким похолоданием. Кроме того, над центром Москвы повисли черные тучи, а на улицах выпал град. На непогоду уже обратили внимание столичные власти — они предупредили жителей Москвы об опасности сильного ветра. Согласно сообщению Городского хозяйства Москвы, такая погода сохранится до конца дня.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее руководитель Прогностического центра «Метео» рассказал о погоде на этой неделе в Европейской части России.