Стилобат со стеклянным куполом появится в «Москве-Сити»

Стеклянный купол атриума установят на эксплуатируемой кровле восьмиэтажного стилобата делового комплекса, который войдет в состав кластера «Москва-Сити». Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство комплекса из двух зданий завершат в 2025 году. Внутри стилобата специалисты обустроят фитнес-центр с бассейном, кафе, бытовые сервисы и другую инфраструктуру.

— На уровне шестого этажа стилобата будет спроектирован ландшафтный парк с местами для отдыха, спорта и летними террасами ресторанов, — рассказал заммэра.

Общая площадь будущего объекта достигнет 15 тысяч квадратных метров, а площадь благоустройства — почти шести тысяч квадратных метров. Сейчас степень готовности делового комплекса оценивается на 70 процентов. Специалисты уже приступили к монтажу светопрозрачных конструкций стилобата, фасада и атриума одного из зданий.

Стеклянный купол атриума будет прозрачным, а грани фасадов выполнят в красном цвете, отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 апреля открыл северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала Москва-Сити на МЦД-4.