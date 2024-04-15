«Тут главное не пужать!». Вильфанд отменил потоп в Москве

Основные дожди пролились над столицей в ночь на понедельник, перепады давления не будут страшными, а субботний снежок не скует дороги льдом, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.

Москвичам не стоит бояться на этой неделе каких-то аномальных ливней и «барической пилы», заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, называющий себя «часовым погоды», ранее сообщил в соцсетях, что жителей столицы на этой неделе ждут семь поражающих факторов: холод, аномальные ливни, мокрый снег, заморозки, сильный ветер, магнитные бури и барическая пила.

«Тут главное не пужать! Основные осадки выпали сегодня ночью. За воскресенье и ночь понедельника выпало около 10 мм осадков. Много это или мало? Надо понять, что апрель - это самый сухой месяц, среднемесячная норма 37 мм. Если бы эти 10 мм выпали в июле, это бы была небольшая доля, а сейчас около трети. В течение недели выпадет примерно такое же количество осадков, от 5 до 10 мм, наиболее заметные в четверг и пятницу», - сказал Вильфанд.

По его словам, в так называемой «барической пиле» (резкие перепады давления) тоже не будет ничего страшного, а вот в ночь на субботу есть вероятность похолодания до нуля и «снежка».

«В течение всех рабочих дней до субботы включительно прогнозируется давление ниже нормы, общий тренд такой, но это небольшие колебания, ничего страшного не будет. По сравнению с прошлой неделей температура понизится. На прошлой неделе в Подмосковье были сумасшедшие температуры плюс 25-26, это что-то несусветное, а сейчас будет от 10 до 15, наиболее прохладные дни – сегодня и в четверг. Это на два градуса выше нормы, так что нельзя говорить, что весна запаздывает. Весна в этом году, конечно же, ранняя, уже деревья зазеленели, при этом май очень редко бывает без заморозков, они возможны и в апреле. В ночь на субботу температура будет от нуля до пяти градусов, но это не десятиградусные морозы, в этом нет ничего особенного. Небольшой дождик возможен с вероятностью 80%, а мокрый снежок - с вероятностью 20%. При этом гололедицы на дорогах мы не прогнозируем», - заключил собеседник НСН.

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