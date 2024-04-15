Москвичей предупредили о заморозках и мокром снеге

Эта неделя в столичном регионе обещает быть достаточно дождливой, количество осадков может приблизиться к месячной норме. При этом ближе к выходным ожидаются скачки давления и ночные заморозки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, несмотря на ощутимые холод и сырость, температура воздуха в Москве и области продержится в пределах климатической нормы всю неделю.

— В понедельник максимальная температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов. Также в начале недели ожидается плотный ветер, местами с порывами до 14–19 метров в секунду. До четверга, 18 апреля, дневные показатели остановятся в промежутке плюс 8–13 градусов, но при прояснениях воздух может прогреваться до 14–15 градусов. В пятницу, 19 апреля, температура несколько понизится — до 6–11 градусов в дневные часы, но уже к выходным, 20–21 апреля, снова поднимется до 14–15 градусов тепла, — рассказал Ильин.

А вот в ночные часы к концу рабочей недели синоптик спрогнозировал похолодание:

— В четверг и пятницу, 18–19 апреля, ночью ожидается понижение температуры воздуха до нуля градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе не исключены небольшие заморозки с температурой от нуля до минус одного градуса. В этих районах могут пройти смешанные осадки или мокрый снег, но это явление будет кратковременным. В ночь с субботы на воскресенье, 20–21 апреля, западный и северо-западные районы снова может подморозить ночью.

Кроме того, согласно прогнозу специалиста, вся неделя обещает стать достаточно дождливой, с учетом осадков, которые прошли этой ночью.

— Осадки прогнозируются в течение всей недели, в том числе в воскресенье. Может выпасть почти месячная норма (она составляет 37 миллиметров), а мы ожидаем в пределах от 27–32 миллиметров осадков в течение недели. Умеренные дожди прошли уже этой ночью, далее до среды, 17 апреля, они будут уже кратковременными и небольшими. Но с вечера среды и до пятницы снова пройдет умеренный, местами сильный дождь. А следующая порция сильного дождя ожидается в воскресенье, 21 апреля, но при этом вероятность грозы минимальна, — заверил собеседник «ВМ».

Атмосферное давление в течение недели в Москве будет постоянно меняться, сообщил синоптик.