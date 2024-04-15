Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В российской столице до конца дня ожидается усиления ветра до 18 м/с. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в своем Telegram-канале.

«Сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Горожан призывают быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как до этого объяснил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, вечером в воскресенье московский регион оказался под влиянием циклона, которое сохраняет и в понедельник. Из-за него погода будет облачной и дождливой.

По прогнозу синоптика центра погоды «Фобос», в Москве на этой неделе возможен мокрый снег. Кроме того, будет наблюдаться такое явление, как барическая пила, при котором атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.