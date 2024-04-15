Сервис бронирования пикниковых зон запустят в московских парках

Москвичи смогут забронировать специально оборудованные пикниковые зоны в городских парках с помощью специального сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Мосприрода».

Уточняется, что бронь доступна на странице Мосгорпарка mosgor-park.ru.

«В Москве открылся сезон пикников. Однако желающие отдохнуть на природе часто сталкиваются с тем, что все зоны отдыха заняты заранее, в том числе недобросовестным путем. Там находится человек, который за деньги придерживает место для людей, которые придут позже. И в результате другие посетители просто не могут найти свободную беседку. Новый сервис аренды пикниковых площадок позволит пресечь любые мошенничества такого рода», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, новый сервис позволит исключить ситуации, когда зона отдыха занята одной компанией, а остальные гости парка вынуждены долго ждать свободной беседки.

«Мы предусмотрели три временных интервала, когда можно забронировать площадку: с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00, с 18:00 до 22:00. При наличии свободных слотов посетители смогут продлить время пребывания еще на четыре часа. Аренда мангальной зоны на четыре часа стоит 500 руб.», – отметили в Мосприроде.

Беседки с мангалами на данный момент доступны в семи пикниковых зонах московских парков. Две зоны отдыха расположены в парке у Борисовских прудов, по одной – в парках «Кузьминки-Люблино», «Лианозовский», «Серебряный Бор» и лесопарке Кусково.

«На пикниковых площадках установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами поведения. Есть все необходимое, чтобы посетители могли насладиться природой, приготовить шашлык и провести время в кругу друзей и близких», – добавили в пресс-службе.

В Мосприроде напомнили, что запрещено разводить костры вне специально отведенных мест, распивать спиртные напитки, курить и оставлять мусор.